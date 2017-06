Romero Britto desenvolve série de animação para o Discovery

Jornalista, passou por algumas das mais importantes empresas de comunicação do país, como Tupi, Globo, Record e SBT. Dirigiu o "Programa Ferreira Netto" e integrou a equipe do "SBT Repórter". Escreve sobre televisão desde 2003. colunaflavioricco@uol.com.br

Todo aquele que vai aos Estados Unidos, já a partir do desembarque, especialmente em Miami, começa a perceber a presença de Romero Britto, brasileiro, de Recife, que há muitos anos fixou residência por lá e passou a ser conhecido no mundo todo pelos seus trabalhos na pintura, serigrafia ou como escultor.

Dos supermercados aos ambientes mais luxuosos, a sua marca, alegre e colorida, está sempre presente e nunca deixa de chamar atenção, também por retratar ao seu estilo famosos como Shakira, Elton John, Madonna, Leonardo Di Caprio, além de tantos outros.

A Discovery, agora, será a sua porta de entrada na televisão. Em parceria com um estúdio canadense, Romero está trabalhando numa animação, com estágio de produção já bem avançado e que deve estrear em todas as suas emissoras até o final deste ano.

Para a TV, receber talentos consagrados como ele, é sempre motivo de alegria e engrandecimento.

Foi a última

Domingo, na vitória de Nadal sobre Wawrinka, se completou o contrato de exclusividade que os canais da Band tinham para a transmissão de Roland Garros.



Por tudo que o envolve, é um dos torneios que mais chama atenção no mundo do tênis e, mais uma vez, foi muito boa a cobertura feita pelo BandSports, o tempo todo, e também na aberta nas finais feminina e masculina.

E agora?

Foi Paulo Saad, como sabe, que em 2013 assinou a compra de Roland Garros com exclusividade para os canais Band pelo período de 5 anos.



Agora, com ele novamente no posto de comando, aumentam as possibilidades de uma renovação de contrato. Os direitos são da IMG, curiosamente a empresa onde hoje trabalha Evandro Figueira e que já foi diretor do BandSports.

Problema

Entre tantas outras questões no esporte da Band, além da falta de uma pomba da paz, para harmonizar seus vários setores, é preciso de alguém mais atuante na sua direção.



Ficar distante de tudo, ou de casa, mesmo nas transmissões mais importantes, querendo distribuir ordens por telefone é um pouco demais.

Primeiro dia

Começaram nesta segunda as gravações da nova temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”.



Turma grande, com Bruno Mazzeo à frente e a direção de Cininha de Paula. Estreia primeiro, no Viva, em setembro, para depois ser exibida na Globo.

Todos na espera

Na Globo, a expectativa é muito grande com a anunciada sinergia da Central de Esporte, programada inicialmente para maio, mas que sofreu atraso, um pouco pelas mudanças recentemente efetivadas em seus cargos de comando.



Roberto Marinho Neto está à frente de todo este trabalho.

Motivo principal

A instalação deste novo processo está muito na dependência de conciliar as áreas de engenharia da Globo e dos canais Globosat.



Este é o principal problema a ser tirado da frente, para que as duas, a partir de um determinado momento, possam vir a atuar juntas.

Chamada de embarque

A propósito de tudo, hoje começa o embarque do pessoal de vídeo dos canais Globosat, com destino a Rússia, para a cobertura da Copa das Confederações.



Serão duas equipes completas de transmissão, sob o comando de Milton Leite e Luiz Carlos Jr. A bola rola a partir deste próximo sábado.

Fim de papo

Chegaram ao fim as gravações da série “Rua Augusta” realizada pela O2 para o canal TNT.



O trabalho é uma adaptação da série israelense “Allenby Street” e retrata os dramas da prostituição e vida noturna das ruas. A estreia está prevista para o primeiro semestre do ano que vem.

Bico calado

Os cuidados que já existiam, no SBT, com relação a comentários políticos nos telejornais e mesmo nos seus programas foram redobrados nos últimos dias, em função dos recentes acontecimentos.



Como ordem, estão todos terminantemente proibidos de opinar sobre qualquer coisa.

Rebeca Abravanel apresenta o "Roda a Roda" no SBT

Desde a noite de ontem, o “Roda Roda” passou a ser exibido no SBT, diariamente, às 19h20, com apresentação da Rebeca Abravanel.



Mais uma da família no time de apresentadores. A sua edição dominical, no entanto, a partir de agora será cancelada.

Bate – Rebate

• O basquete de São Paulo, até para valorizar seus negócios com a televisão, poderá ter times do Corinthians e Palmeiras na competição.

• Bruno Garcia fechou com a Globo na sexta-feira para ser o novo Ptolomeu da “Escolinha”...

• ... Entrou no lugar do Otaviano Costa, que não tinha como conciliar o programa com o “Vídeo Show” e o seu novo trabalho na rádio Globo.

• Os primeiros capítulos de “Pega Pega”, às sete, na Globo, revelam acerto da fonoaudióloga no trabalho com a atriz Camila Queiroz...

• ... Como a novela é ambientada no Rio, em algumas cenas ela tem até arriscado um sotaque mais próprio.

• Primeiros trabalhos de “O Outro Lado do Paraíso”, do Walcyr Carrasco, serão realizados, primeiro, em locações no Parque Estadual de Jalapão, no Tocantins...

• ... E, na Costa do Sauipe, Bahia, na sequência.

• O planejamento de gravações dos 150 capítulos de “O Rico e Lázaro” será concluído no próximo dia 30...

• ... Já os 15 adicionais, após solicitação da Record para esticar a novela, deverão ser entregues até 31 de julho...

• ... Dentro deste mesmo plano, em agosto terão início as gravações da substituta, “Apocalipse”, de Vivian de Oliveira.

*Colaboração de José Carlos Nery