Se já não bastassem os problemas de audiência nesses últimos tempos, o “Pânico na Band” deixou implodir nova crise em seus interiores, agora envolvendo figuras mais antigas do elenco.

De acordo com informações obtidas, o motivo de tudo foi o vazamento de uma planilha com valores salariais recebidos por cada um deles, expondo “diferenças” que, em certos casos, são bem acentuadas.

Claro que cada caso é um caso e desigualdades sempre irão existir, mas o que chamou mais atenção foi o tamanho da desproporcionalidade, o que explica a cara fechada de alguns e mau humor de outros.

É mais um fato para ser administrado, misturando-se ao complicado momento que o programa vem atravessando. A esperada reação a partir de abril, pelo menos até agora, vencida a primeira quinzena de agosto, ainda não começou.



Arejado

O elenco de “Onde Nascem os Fortes”, supersérie da Globo, escrita por George Moura e Sérgio Goldemberg, será formado por vários nomes desconhecidos do grande público. A ordem é investir em gente nova, mas sem abrir mão de alguns valores importantes.

Garantidos

E por valores importantes, entenda-se Patrícia Pillar, Jesuíta Barbosa, Gabriel Leone, Alexandre Nero e Lee Taylor. Todos já confirmados. A próxima das 23h vai falar sobre uma história de vingança e estreia em 2018. José Luiz Villamarim vai dirigir.

Escalado

Considerado um dos principais responsáveis por dar um novo rumo à carreira de Marina Ruy Barbosa, após convidá-la para viver Maria Isís em “Império”, Aguinaldo Silva será um dos padrinhos de casamento da atriz com o piloto e empresário Xandinho Negrão. Cerimônia marcada para outubro em Campinas/SP.

Em aberto

A Record já divulgou o seu plano de gravar novas séries, desta vez, em trabalho baseado na história dos grandes vilões da Bíblia. Mas ainda falta decidir se será produção própria ou por meio de coprodução. No caso, a sua principal parceira, a Casablanca, ainda desconhece o assunto. Não houve até o momento solicitação de orçamento. Cristianne Fridman vai escrever.

Período de exibição

A segunda temporada do “Adnight” na Globo irá ao ar entre 21 de setembro a 14 de dezembro. E como informado, com algumas novidades no formato, dentre elas, o uso de gravações em externas.

O ator Igor Rickli Imagem: Divulgação/TV Globo Na luta

Atores de “O Rico e Lázaro”, novela da Record, agora estão buscando espaço em produções da Globo, principalmente, e também no SBT. Igor Rickli, por exemplo, estará em “Poliana”, substituta de “Carinha de Anjo”.

Tem bronca

Um pessoal mais experiente do SBT reclama da falta de convites para gravação de pilotos dos novos projetos. As oportunidades, em sua maioria e quando surgem, são sempre oferecidas aos mais jovens.

Eliminado

Esquecido pela nova edição de “A Fazenda”, o caseiro Clebis Cândido Ribeiro tem recebido muita solidariedade dos colegas. Não foram poucas as mensagens de profissionais da casa, de fãs e até de ex-participantes do reality lamentando sua ausência no reality, agora conduzido por outra produtora, a Cygnus. Ele permanece trabalhando na fazenda de Itu e cuidando de tudo por lá.

Claudia Ohana em "Vamp, o Musical" Imagem: Caio Gallucci / Divulgação Teatro

Após temporada no Rio, o espetáculo “Vamp, o musical” chega a São Paulo, com estreia dia 15 de setembro no Teatro Sérgio Cardoso. À frente do elenco, Ney Latorraca e Claudia Ohana, dirigidos por Jorge Fernando e Diego Morais. Fica em cartaz até 29 de outubro.

Bate – Rebate

• O diretor Afonso Poyart trocou São Paulo pelo Rio por causa da nova série da Globo, que será gravada em uma plataforma de petróleo...

• ... A partir de uma lista colocada à sua disposição, ele irá iniciar a escalação do elenco.

• Gravações de “Apocalipse”, próxima bíblica da Record, começam em setembro.

• A propósito: Record tem acelerado os trabalhos em estúdio das suas novelas, por causa das chuvas no Rio.

• Sylvia Design gravou participação especial em “Carinha de Anjo" como ela mesma, contracenando com Maísa Silva e Angela Dippe.

• Daniel de Oliveira também vem aparecendo como um dos destaques de “Os Dias Eram Assim”.

• O comentário publicado na coluna sobre a “extinção” da figura do colaborador de novelas mexeu com a classe de roteiristas...

• ... Alguns, mais exaltados e em tom de provocação, perguntaram se Glória Perez conseguiria escrever sozinha a série “Game Of Thrones”...

• ... Isso, claro, em alusão ao fato de ela se recusar a trabalhar com colaboradores. Passada de recibo desnecessária.

