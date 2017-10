Dono do "Pânico" notifica Band: cumpre contrato ou paga multa de 10 milhões

Colunista do UOL*

Jornalista, passou por algumas das mais importantes empresas de comunicação do país, como Tupi, Globo, Record e SBT. Dirigiu o "Programa Ferreira Netto" e integrou a equipe do "SBT Repórter". Escreve sobre televisão desde 2003. colunaflavioricco@uol.com.br

O empresário Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha, dono do “Pânico”, notificou a Band do seu desejo de não interromper a exibição do programa e cumprir o compromisso vigente, válido até 2019, até o fim.

Oficiosamente se sabe que a quebra unilateral de contrato poderá implicar pagamento de multa em torno de R$ 10 milhões.

Como partiu da emissora a iniciativa de encerrar a parceria, resta saber como será feito isso.

A direção da Band, desde que a decisão foi tomada, tem demonstrado interesse em colocar, o mais rapidamente possível, uma pedra em cima do assunto. A ponto de, em alguns dos seus setores, já se admitir que o programa poderá deixar de ser apresentado até mesmo antes do final do ano.

O vaso quebrou.

Se o fim do “Pânico”, na Band, já é tratado como definitivo, sem chance de qualquer reversão, nada existe ainda sobre o que irá ocupar o seu lugar nas noites de domingo. Mais uma sessão de filmes, possivelmente.

*Colaborou José Carlos Nery